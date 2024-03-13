RT в Telegram
Подпишись

В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников

Короткая ссылка
Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по факту нападения бродячих собак на двух школьников в селе Кизляр Моздокского района.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что один несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами конечностей.

По данным прокуратуры, нападение произошло на территории образовательного учреждения.

Ранее СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка.

Также в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить