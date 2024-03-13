В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что один несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами конечностей.
По данным прокуратуры, нападение произошло на территории образовательного учреждения.
Ранее СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка.
Также в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки.