СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Петропавловске-Камчатском.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как передаёт РИА Новости, в подъезде жилого дома по улице Ленинградской краевого центра на ребёнка напала собака породы стаффордширский терьер, которую выгуливали без намордника.

Ребёнок получил различные травмы.

Возбуждено уголовное дело.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.