СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как передаёт РИА Новости, в подъезде жилого дома по улице Ленинградской краевого центра на ребёнка напала собака породы стаффордширский терьер, которую выгуливали без намордника.
Ребёнок получил различные травмы.
Возбуждено уголовное дело.
В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.