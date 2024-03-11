RT в Telegram
Подпишись

СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Петропавловске-Камчатском.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как передаёт РИА Новости, в подъезде жилого дома по улице Ленинградской краевого центра на ребёнка напала собака породы стаффордширский терьер, которую выгуливали без намордника.

Ребёнок получил различные травмы.

Возбуждено уголовное дело.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить