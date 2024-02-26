Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка под Иркутском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе СК России, инцидент произошёл в городе Шелехове. На пятилетнего ребёнка напала стая собак, агрессивные животные сорвали с него одежду и причинили множественные травмы.

«Главой ведомства дано поручение... доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе Свердловской области.