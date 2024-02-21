RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации со стаей бродячих собак в Сухом Логе (Свердловская область), которая разгуливает возле школ и детских садов.
Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе
  • © СК РФ

На стаю агрессивных бесхозных животных ранее пожаловались местные жители, которые сообщили, что опасаются за безопасность детей, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Следком».

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — сказано в тексте.

Доклад об итогах проверки представит исполняющий обязанности СУ СКР по региону Анатолий Надбитов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить