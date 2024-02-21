Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации со стаей бродячих собак в Сухом Логе (Свердловская область), которая разгуливает возле школ и детских садов.

На стаю агрессивных бесхозных животных ранее пожаловались местные жители, которые сообщили, что опасаются за безопасность детей, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Следком».

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — сказано в тексте.

Доклад об итогах проверки представит исполняющий обязанности СУ СКР по региону Анатолий Надбитов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.