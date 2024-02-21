Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе
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На стаю агрессивных бесхозных животных ранее пожаловались местные жители, которые сообщили, что опасаются за безопасность детей, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Следком».
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — сказано в тексте.
Доклад об итогах проверки представит исполняющий обязанности СУ СКР по региону Анатолий Надбитов.
Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.