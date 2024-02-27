RT в Telegram
Подпишись

Дело возбудили после нападения бродячей собаки на ребёнка в Воронеже

Короткая ссылка
В Воронеже ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки. Как сообщили в областном следственном управлении СК России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Дело возбудили после нападения бродячей собаки на ребёнка в Воронеже
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что после нападения агрессивного животного несовершеннолетней потребовалась помощь врачей.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательной базы», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить