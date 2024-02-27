Дело возбудили после нападения бродячей собаки на ребёнка в Воронеже
- РИА Новости
В сообщении указывается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что после нападения агрессивного животного несовершеннолетней потребовалась помощь врачей.
«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательной базы», — отметили в СК.
Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье.