Дело возбудили после нападения бродячей собаки на ребёнка в Воронеже

В Воронеже ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки. Как сообщили в областном следственном управлении СК России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В сообщении указывается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что после нападения агрессивного животного несовершеннолетней потребовалась помощь врачей.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательной базы», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье.