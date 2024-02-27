Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с нападением стаи собак на ребёнка в Арсеньеве (Приморский край).

Об этом пишет vostokmedia.com.

Инцидент произошёл на центральной площади города несколько дней назад. Бесхозные животные накинулись на ребёнка, он получил несколько укусов ног.

Глава СК поручил установить обстоятельства произошедшего и представить доклад о ходе расследования.

Региональный следком возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.