Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье
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Об этом пишет vostokmedia.com.
Инцидент произошёл на центральной площади города несколько дней назад. Бесхозные животные накинулись на ребёнка, он получил несколько укусов ног.
Глава СК поручил установить обстоятельства произошедшего и представить доклад о ходе расследования.
Региональный следком возбудил уголовное дело о халатности.
Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.