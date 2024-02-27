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Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с нападением стаи собак на ребёнка в Арсеньеве (Приморский край).
Бастрыкину доложат о нападении собак на ребёнка в Приморье
  • © СК РФ

Об этом пишет vostokmedia.com.

Инцидент произошёл на центральной площади города несколько дней назад. Бесхозные животные накинулись на ребёнка, он получил несколько укусов ног.

Глава СК поручил установить обстоятельства произошедшего и представить доклад о ходе расследования.

Региональный следком возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.

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