Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки войск на Украину говорят о панике среди западных стран.

Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

По его словам, Макрон выступает в роли «надёжного звонаря».

«Эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — сказал Меркурис.

Ранее Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева.

Позже член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями.