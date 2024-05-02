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В Кузбассе может появиться филиал Большого театра

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Директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в Кузбассе.
В Кузбассе может появиться филиал Большого театра
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает НСН, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.

«Когда предложил Валерию Абисаловичу создать филиал театра в Кемерове, он в ту же минуту поздравил солистов Большого с тем, что теперь они будут чаще бывать в Кузбассе. Также Валерий Абисалович предложил во время следующего Пасхального фестиваля провести акустические испытания театра оперы и балета, а юбилейный, 25-й фестиваль в 2026 году организуем уже на новой сцене нашего театра», — написал Цивилёв.

Ранее Гергиев рассказал о совместной работе Большого и Мариинского театров.

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