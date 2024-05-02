Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» «Центра российских исследований» (CRS), который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте вуза. Отмечается, что центр займётся изучением истории России после распада СССР. Презентация отчёта о запуске нового центра состоялась 16 апреля. В сообщении говорится, что проект имеет научную направленность.