Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» «Центра российских исследований» (CRS), который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте вуза.
Отмечается, что центр займётся изучением истории России после распада СССР.
Презентация отчёта о запуске нового центра состоялась 16 апреля.
В сообщении говорится, что проект имеет научную направленность.
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