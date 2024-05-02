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Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» «Центра российских исследований» (CRS), который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что центр займётся изучением истории России после распада СССР.

Презентация отчёта о запуске нового центра состоялась 16 апреля.

В сообщении говорится, что проект имеет научную направленность.

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