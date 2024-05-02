В Ставрополе подвели итоги «Российской школьной весны»
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
Специальная номинация — «Амбассадор «Движения Первых».
«В первый день у нас было представление визиток. Мы показывали, как развивается «Движение Первых» в регионе. И как мы взаимодействуем в нём. А во второй день были игры на командообразование и выявление лидерских навыков», — заявила победительница специальной номинации Анна Егорова из Липецкой области.
Гран-при общекомандного зачёта получила делегация Ставропольского края.
Участниками фестиваля стали более 1,2 тыс. школьников из 79 регионов.
Ранее сообщалось, что ансамбль из Марий Эл стал лауреатом фестиваля «Российская школьная весна».