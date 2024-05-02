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В Ставрополе подвели итоги «Российской школьной весны»

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В Ставрополе завершился фестиваль «Российская школьная весна». Жюри оценивало конкурсные номера по семи направлениям, среди которых «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа».
В Ставрополе подвели итоги «Российской школьной весны»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Специальная номинация — «Амбассадор «Движения Первых».

«В первый день у нас было представление визиток. Мы показывали, как развивается «Движение Первых» в регионе. И как мы взаимодействуем в нём. А во второй день были игры на командообразование и выявление лидерских навыков», — заявила победительница специальной номинации Анна Егорова из Липецкой области.

Гран-при общекомандного зачёта получила делегация Ставропольского края.

Участниками фестиваля стали более 1,2 тыс. школьников из 79 регионов.

Ранее сообщалось, что ансамбль из Марий Эл стал лауреатом фестиваля «Российская школьная весна».

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