В Ставрополе подвели итоги «Российской школьной весны»

В Ставрополе завершился фестиваль «Российская школьная весна». Жюри оценивало конкурсные номера по семи направлениям, среди которых «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа».

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Специальная номинация — «Амбассадор «Движения Первых».

«В первый день у нас было представление визиток. Мы показывали, как развивается «Движение Первых» в регионе. И как мы взаимодействуем в нём. А во второй день были игры на командообразование и выявление лидерских навыков», — заявила победительница специальной номинации Анна Егорова из Липецкой области.

Гран-при общекомандного зачёта получила делегация Ставропольского края.

Участниками фестиваля стали более 1,2 тыс. школьников из 79 регионов.

Ранее сообщалось, что ансамбль из Марий Эл стал лауреатом фестиваля «Российская школьная весна».