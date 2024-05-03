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На Украине обяжут участвовать в мобилизации органы местного самоуправления

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Органы местного самоуправления на Украине будут обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, согласно этому закону органы местного самоуправления будут обязаны информировать местное население о мобилизации, оказывать посильную помощь, подготовку и составление списков резервистов.

«Если раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так — имеют право, могут, — то сейчас — обязаны», — цитирует Тимочко РИА Новости.

Ранее в The Economist заявили, что мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов.

Кроме того, в Bild отметили, что армии Украины сильно не хватает людей, а мобилизация не помогает.

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