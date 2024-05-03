На Украине обяжут участвовать в мобилизации органы местного самоуправления
Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, согласно этому закону органы местного самоуправления будут обязаны информировать местное население о мобилизации, оказывать посильную помощь, подготовку и составление списков резервистов.
«Если раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так — имеют право, могут, — то сейчас — обязаны», — цитирует Тимочко РИА Новости.
Ранее в The Economist заявили, что мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за военкомов.
Кроме того, в Bild отметили, что армии Украины сильно не хватает людей, а мобилизация не помогает.