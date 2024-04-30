Украинской армии сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат, сообщает немецкий таблоид Bild.

Как заявил один из украинских военных, у ВСУ есть проблема — «нехватка человеческих ресурсов».

Другой морпех ВСУ пожаловался на то, что Владимир Зеленский «долго откладывал мобилизацию», и теперь, когда Запад поставляет оружие и технику, «никто не обучен ими пользоваться».

«Немецкие эксперты также критически оценивают последствия мобилизации на Украине, которая идёт слишком медленно, слишком ограниченно и на сегодняшний день очень избирательно», — пишет сотрудник газеты Юлиан Рёпке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что подписание Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине привело к тому, что граждане страны начали штурмовать посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться домой.

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер выразил мнение, что ввод сухопутных войск западных стран на Украину не изменит ситуацию в пользу ВСУ, а лишь усугубит её.