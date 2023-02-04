Le Figaro: депутатам заморских территорий Франции не понравился призыв главы МВД «любить республику»

Депутаты заморских регионов Франции осудили призыв министра внутренних дел Жеральда Дарманена «любить Республику» за то, что она отменила рабство на заморских территориях страны, сообщает Le Figaro. Для парламентариев заявления главы МВД стали ещё одним примером исторического ревизионизма колониальной державы, которая веками подавляла стремление населявших её народов к самоопределению, отмечает издание.

Депутаты заморских регионов Франции осудили высказывания министра внутренних дел и заморских территорий Жеральда Дарманена и обвинили его в «историческом ревизионизме» в отношении истории рабства на своих землях, сообщает Le Figaro. «Именно французская республика отменила рабство... поэтому мы просим (заморские территории) любить Республику», — заявил министр в четверг на конференции, организованной еженедельником Le Point. В своём выступлении глава МВД также сравнил историю Антильских островов и Гвианы с историей Новой Каледонии, заметив, что чувства последней больше нуждаются в том, чтобы быть услышанными.

«Нравственный релятивизм колонизаторских держав, убеждённых, что привнесли культуру и знания народам, чьи возможности самоопределения они подавляли, одновременно убивая их творческую силу, похоже, сменился новой формой исторического ревизионизма», — так отреагировали на эту речь 18 депутатов заморских территорий в совместном заявлении. По мнению парламентариев, для современной Франции «заморские территории остаются в чистом виде объектом экспансионизма, по-прежнему рассматриваются как перевалочные пункты для власти и влияния».

Что касается отмены рабства, она, на взгляд авторов документа, стала «результатом постоянного сопротивления рабов, вынужденных вырывать свою свободу там, где упомянутая Жеральдом Дарманеном Республика не спешила с принятием решений и тем более их претворением в жизнь».

«Именно эта республика поддерживает наши заморские территории в состоянии хронической отсталости и практически систематически игнорирует заморские территории в законопроектах, представляемых парламенту, постепенно лишая последний его прерогатив», — добавляют депутаты. Так, новый французский закон о военном планировании предусматривает выделение «сотен миллиардов евро, предназначенных, в частности, для укрепления так называемых сил обеспечения «суверенитета» на заморских территориях», притом что члены правительства «сознательно отводят взгляд, когда речь идёт об обеспечении достойных условий жизни (и выхода на пенсию) населению территорий, обеспечивающих ей статус второй морской державы в мире», подчеркнули депутаты.