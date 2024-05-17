Синоптик Позднякова спрогнозировала смену антициклонов в Москве на следующей неделе

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

«С начала следующей недели погода ещё останется во власти антициклона. В понедельник переменная облачность и без осадков, ночь будет +8...+10 °С, дневная температура — +20...+22 °С. Во вторник и среду произойдёт смена антициклонов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, между антициклонами протянется атмосферный фронт, который отметится небольшими кратковременными дождями.

«Ночи останутся такими же тёплыми. Преобладающая температура по региону — +7...+12 °С, в Москве это будет где-то +10...+12 °С. Дневная температура — +18...+23 °С, температура воздуха приблизится к майским значениям. Майская погода войдёт в норму», — отметила эксперт.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Позднякова сообщила, что на северо-востоке Европейской России ещё возможны отрицательные температуры.

«Но, слава богу, у нас антициклон, и он будет всё-таки захватывать всё большие территории», — добавила она.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в выходные дни.