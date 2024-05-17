Главный тренер «Арсенала»: в плане лицензирования все должны быть в равных условиях

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не выдать тульскому клубу лицензию, которая позволяет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас в Туле хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях», — приводит слова Сторожука Metaratings.

17 мая РФС сообщил, что было выдано 20 лицензий. Из Первой лиги разрешение получили «Акрон», «Родина», «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.

«Арсеналу» было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

Ранее президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России.