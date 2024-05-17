RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер «Арсенала»: в плане лицензирования все должны быть в равных условиях

Короткая ссылка
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не выдать тульскому клубу лицензию, которая позволяет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Главный тренер «Арсенала»: в плане лицензирования все должны быть в равных условиях
  • РИА Новости

«У нас в Туле хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях», — приводит слова Сторожука Metaratings.

17 мая РФС сообщил, что было выдано 20 лицензий. Из Первой лиги разрешение получили «Акрон», «Родина», «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.

«Арсеналу» было отказано в связи с невыполнением обязательных критериев.

Ранее президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить