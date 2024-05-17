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Лучшая российская гольфистка Гусева отказалась от участия в Олимпийских играх

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Российская гольфистка Наталия Гусева решила отказаться от участия в Олимпиаде в Париже 2024 года.
Лучшая российская гольфистка Гусева отказалась от участия в Олимпийских играх
  • Gettyimages.ru

«Гусевой и её тренером было принято решение в 2024 году сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA Tour, с целью улучшения позиций в мировом рейтинге», — приводит заявление Ассоциации гольфа России ТАСС.

На данный момент Гусева занимает 156-е место в мировом профессиональном рейтинге.

В олимпийский рейтинг отбираются спортсменки, занимающие места с первого по 320-е.

Ранее Гусева заявила, что в США ей предоставили охрану.

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