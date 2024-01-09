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Российская гольфистка Гусева заявила, что в США ей предоставили охрану

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Российская гольфистка Наталия Гусева рассказала, что ей предоставили охрану в США.
Российская гольфистка Гусева заявила, что в США ей предоставили охрану
  • Gettyimages.ru
  • © Isaiah Vazquez

«Конечно же, ситуации были. Я играю под нейтральным флагом и без гимна. Очень благодарна, что мне сразу же поставили охрану. Но, в большей степени, к тебе относятся как к спортсмену, а не как к врагу. В этом плане очень тяжело было ментально. Мне просто приходилось, так сказать, отключаться от всего, в том числе и от социальных сетей, чтобы быть в себе. Но мы, русский народ, очень сильный и через всё пройдём», — цитирует Гусеву РИА Новости.

7 декабря стало известно, что Гусева стала первой россиянкой, которая сыграет в туре LPGA.

Россиянка является победительницей Black Desert Championship.

Ранее Эден Азар сообщил, что после завершения карьеры планирует играть в гольф и путешествовать по миру.

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