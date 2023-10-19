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Азар после завершения карьеры планирует играть в гольф и путешествовать по миру

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Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.
Азар после завершения карьеры планирует играть в гольф и путешествовать по миру
  • AP
  • © Francisco Seco

«Радоваться жизни. Кататься на велосипеде, играть в гольф, путешествовать. Как это делают нормальные люди», — цитирует Азара L'avenir.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

10 октября стало известно, что 32-летний бельгиец объявил о завершении карьеры.

Ранее Эден Азар рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

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