Азар — о завершении карьеры: это решение было простым

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

«Я всегда говорил, что перестану играть, как только перестану получать удовольствие от игры. Я не хотел переходить куда-то, где играл бы только ради денег. Мне не нравились тренировки, и я больше не выходил на поле. Это решение было простым», — приводит слова Азара L'avenir.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года.

10 октября стало известно, что 32-летний бельгиец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за братом Беллингема.