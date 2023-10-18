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Азар — о завершении карьеры: это решение было простым

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Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

«Я всегда говорил, что перестану играть, как только перестану получать удовольствие от игры. Я не хотел переходить куда-то, где играл бы только ради денег. Мне не нравились тренировки, и я больше не выходил на поле. Это решение было простым», — приводит слова Азара L'avenir.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года. 

10 октября стало известно, что 32-летний бельгиец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за братом Беллингема.

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