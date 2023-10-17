Sun: «Реал» следит за братом Беллингема

Мадридский «Реал» отправил скаутов наблюдать за игроком «Сандерленда» Джобом Беллингемом, братом полузащитника команды Джуда Беллингема.

По информации The Sun, 18-летний игрок летом может присоединиться к старшему брату. Президент «Реала» заинтересован в подписании Джоба.

14 июня 20-летний Джуд официально перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за мадридский клуб десять матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в «Ман Сити».