Sun: «Реал» следит за братом Беллингема
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По информации The Sun, 18-летний игрок летом может присоединиться к старшему брату. Президент «Реала» заинтересован в подписании Джоба.
14 июня 20-летний Джуд официально перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за мадридский клуб десять матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в «Ман Сити».