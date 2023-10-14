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Cadena Ser: Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в «Ман Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пытался переманить полузащитника Джуда Беллингема в свою команду.
Cadena Ser: Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в «Ман Сити»
  • Gettyimages.ru

По информации Cadena Ser, английский клуб предлагал игроку более высокую зарплату, чем испанцы. Также отмечается, что Гвардиола в трёхчасовой беседе убеждал Беллингема присоединиться к его команде. Но англичанин не стал изменять своему первоначальному выбору и решил подписать контракт с «Реалом». Специалист с понимаем отнёсся к выбору футболиста и пожелал ему удачи.

14 июня 20-летний полузащитник официально перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он провёл за мадридский клуб десять матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Беллингем высказался о сравнении с легендарным футболистом Диего Марадоной.

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