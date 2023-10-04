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Беллингем — о сравнениях с Марадоной: он был лучше меня

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Полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем высказался о сравнении с легендарным футболистом Диего Марадоной.
Беллингем — о сравнениях с Марадоной: он был лучше меня
  • Gettyimages.ru

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня. Но вот Винисиус, возможно, — самый талантливый партнёр, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 3:2.

У испанцев мячи забили Винисиус Жуниор (27-я) и Джуд Беллингем (34-я). В составе итальянской команды отличился Лео Эстигор (19-я), автогол на свой счёт записал Пётр Зелиньски (54-я).

Ранее «Интер» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.

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