Беллингем — о сравнениях с Марадоной: он был лучше меня

Полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем высказался о сравнении с легендарным футболистом Диего Марадоной.

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня. Но вот Винисиус, возможно, — самый талантливый партнёр, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 3:2.

У испанцев мячи забили Винисиус Жуниор (27-я) и Джуд Беллингем (34-я). В составе итальянской команды отличился Лео Эстигор (19-я), автогол на свой счёт записал Пётр Зелиньски (54-я).

Ранее «Интер» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.