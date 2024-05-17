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Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на белгородское село Новая Наумовка.
Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка
  • РИА Новости

Как он написал в Telegram, село атаковали дроны-камикадзе.

«Двое мирных жителей приехали в село копать огород. В село, где в настоящий момент введён режим ЧС и люди не должны находиться! В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — указал Гладков.

Уточняется, что второй пострадавший сам добрался до больницы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

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