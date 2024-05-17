Силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.

«Около 19:40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.