Журналисты из стран АСЕАН и Южной Азии поделились впечатлениями от обучения в RT Academy

Журналисты из Индонезии, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы и Сингапура поделились впечатлениями от обучения в международном образовательном проекте RT Academy.

Первый поток обучения прошёл при поддержке Россотрудничества. Более 350 участников из стран АСЕАН и Южной Азии повысили свои навыки на курсе «ТВ- и онлайн-журналистика».

«Учёба в RT Academy — это бесценный опыт, дороже золота. Начинающим журналистам, таким как я, нужно записаться без промедления», — заявил Бриллиант Новианто из Индонезии.

Со своей стороны, Яш Радж из Индии посоветовал всем, кто раздумывает об учёбе в RT Academy, воспользоваться этой возможностью.

Следующие по плану — курсы для Африки и Китая.