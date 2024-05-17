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Присланное в Челябинск с Кубы тело канадца скоро отправят обратно семье

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Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи из Челябинска, эксгумировали и в ближайшее время отправят в Канаду.
Присланное в Челябинск с Кубы тело канадца скоро отправят обратно семье
  • Gettyimages.ru

По словам дочери Ильи Анны, на похоронах в Челябинске родственники спрашивали, почему он не похож на себя и у него нет волос.

«Всё это списывали на условия транспортировки и бальзамирования. К тому же с момента смерти прошло несколько недель», — отметила она.

Позже с семьёй связались канадцы. Им прислали тело человека с волосами, а их близкий был лысым. У Ильи была своя фирма по продаже профнастила. Канадец работал флористом, на Кубе во время купания мужчине стало плохо с сердцем.

«Канадцы выслали фото тела, я не стала смотреть его, но моя семья узнала папу. У него были синяки на теле, гематомы, отсутствовала часть зубов. Это указывает на побои перед смертью. По снимку, который мы отправили им, канадцы тоже узнали своего родственника», — отметила Анна.

Семья Ильи сдала тест ДНК и отправила в Канаду. Если ДНК совпадёт, тело россиянина транспортируют в Челябинск. Расходы согласилось взять на себя российское консульство на Кубе. Также в России проведут экспертизу, которая установит причину смерти Ильи.

Ранее жительница Челябинска Татьяна рассказала RT, что ей вместо погибшего на Кубе мужа Ильи прислали тело незнакомца.

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