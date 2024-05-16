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Семье из Челябинска вместо погибшего на Кубе родственника прислали незнакомца

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Жительница Челябинска Татьяна рассказала RT, что ей вместо погибшего на Кубе мужа Ильи прислали тело незнакомца.
Семье из Челябинска вместо погибшего на Кубе родственника прислали незнакомца
  • Gettyimages.ru

По её словам, супруг отправился на Кубу в марте. Затем она узнала, что он умер.

В первый же день отдыха ему предложили выгодный курс обмена валюты, он ушёл менять деньги, и больше живым его не видели. Тело нашли в океане.

Похоронить мужа женщина не может до сих пор, так как вместо него получила тело другого человека. По словам Татьяны, в Челябинске, предположительно, похоронен гражданин Канады, который также погиб на Кубе. Тела перепутали при отправке, но женщина не верит, что это просто ошибка.

«Есть подозрение, что мой муж умер насильственной смертью. Подмена тел произошла не случайно, а умышленно», — рассказала она.

Женщина считает, что на теле Ильи могли остаться следы убийства, поэтому в Россию прислали канадца — лысого мужчину, непохожего на супруга. В ответ на вопрос, почему так, ей объяснили, что это якобы из-за условий перевозки и бальзамирования.

Сейчас семья россиянина работает с международной прокуратурой и переписывается с родственниками канадца. От них она узнала, что им также доставили тело другого человека с биркой из отеля, в котором проживал муж Татьяны.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья принёс извинения коллеге из Канады Мелани Жоли после того, как при репатриации тела умершего канадского туриста на родину случайно привезли труп другого человека.

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