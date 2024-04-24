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Глава МИД Кубы извинился за ошибочную репатриацию в Канаду тела не того человека

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Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья принёс извинения коллеге из Канады Мелани Жоли после того, как при репатриации тела умершего канадского туриста на родину случайно привезли труп другого человека.
Глава МИД Кубы извинился за ошибочную репатриацию в Канаду тела не того человека
  • AFP
  • © YAMIL LAGE

«У меня был разговор с министром Мелани Жоли о прискорбном инциденте во время перевозки останков канадского гражданина, погибшего на Кубе. Наши власти проводят расследование и проясняют происшедшее. Я принёс извинения и соболезнования семье погибшего», — написал кубинский министр в X.

Как ранее сообщил CBC, канадец умер от сердечного приступа во время отдыха на пляже на Кубе. Его тело должно было быть репатриировано федеральным агентством. Когда гроб с телом доставили на родину, выяснилось, что вместо пожилого мужчины в нём лежало тело более молодого человека с татуировками.

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