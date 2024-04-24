Глава МИД Кубы извинился за ошибочную репатриацию в Канаду тела не того человека
- AFP
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«У меня был разговор с министром Мелани Жоли о прискорбном инциденте во время перевозки останков канадского гражданина, погибшего на Кубе. Наши власти проводят расследование и проясняют происшедшее. Я принёс извинения и соболезнования семье погибшего», — написал кубинский министр в X.
Как ранее сообщил CBC, канадец умер от сердечного приступа во время отдыха на пляже на Кубе. Его тело должно было быть репатриировано федеральным агентством. Когда гроб с телом доставили на родину, выяснилось, что вместо пожилого мужчины в нём лежало тело более молодого человека с татуировками.