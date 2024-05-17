Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине на территорию Польши

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что при отправке Украине дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши.

Как он написал в своём Telegram, далеко не самые умные натовские стратеги, судя по последним шагам, искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина.

«Именно поэтому они дают бандеровской власти всё более дальнобойное оружие», — указал Медведев.

Зампред Совбеза России напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже много раз говорил, что для спокойной жизни нашей стране придётся создать санитарную зону и чем более дальнобойное будет у киевского режима оружие, тем эта зона будет больше.

«Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше... Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», — подчеркнул он.

Ранее Путин связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы.