Профессор Кондратенко рассказала о причинах сезонной аллергии

Аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала, какие существуют причины сезонной аллергии.

«Причина сезонной аллергии — реакция на пыльцу деревьев, злаковых трав и сорняков. Аллергическая реакция может быть на пыльцу любого растения, но чаще всего причина сезонной аллергии — пыльца деревьев. Объясняется это тем, что деревья растут повсеместно и пылят на далекие расстояния», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, самый распространённый аллерген среди деревьев в средней полосе России — пыльца берёзы, в южных регионах — пыльца амброзии.

Как отметила Кондратенко, аллергия может возникнуть в любом возрасте, например из-за стресса, переезда в другой климат, перенесённых инфекционных заболеваний.

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