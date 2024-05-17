Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.

«Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью.