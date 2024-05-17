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Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
  • РИА Новости

«Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

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