Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски
- AP
Об этом пишет журнал Foreign Policy.
По мнению журналистов, время работает против Украины. Несмотря на санкции, экономика России показала «умеренный рост в 2023 году».
«Стратегическая позиция Украины становится всё более опасной», — отмечается в публикации.
Потеря территорий, нехватка средств ПВО и дефицит боеприпасов вынуждают Киев и западные страны менять стратегию. Издание пишет, что США больше не могут запрещать ВСУ наносить удары западным оружием по территориям России. Однако это может привести к ещё большей эскалации.
Ранее Foreign Policy писал о том, что США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов.