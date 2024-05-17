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Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски

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Положение Украины в ходе СВО становится всё опаснее, толкая киевский режим и США на рискованные действия.
Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски
  • AP

Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По мнению журналистов, время работает против Украины. Несмотря на санкции, экономика России показала «умеренный рост в 2023 году».

«Стратегическая позиция Украины становится всё более опасной», — отмечается в публикации.

Потеря территорий, нехватка средств ПВО и дефицит боеприпасов вынуждают Киев и западные страны менять стратегию. Издание пишет, что США больше не могут запрещать ВСУ наносить удары западным оружием по территориям России. Однако это может привести к ещё большей эскалации.

Ранее Foreign Policy писал о том, что США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов.

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