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Депутат опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов

Кабмину России предложили увеличить штраф для родителей за курение их детей

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Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.
Депутат опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«Инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции... ограничат перечень допустимых вкусовых добавок», — указал Метелев.

Так, например, штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тыс. рублей, при этом за курение на детской площадке — до 30 тыс. рублей.

Вместе с этим для родителей и вовсе может быть введён штраф до 7 тыс. рублей за курение ребёнка младше 16 лет.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с RT рассказал о сложностях, с которыми человек сталкивается при попытке бросить курить.

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