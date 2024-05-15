Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с RT рассказал о сложностях, с которыми человек сталкивается при попытке бросить курить.

Нарколог предупреждает, что при попытках избавиться от вредной привычки человек может столкнуться с острым абстинентным синдромом — синдромом отмены.

«Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты. То есть первое, что человек должен понять: это не про удовольствие, не про преодоление стресса, а именно про лечение своей абстиненции (не покурю — будет плохо)», — отмечает он.

Шуров отметил, что часть людей получает хорошую внешнюю мотивацию.

«Как правило, это хорошо работает. Женщина планирует забеременеть, или человек приходит в компанию, где курение запрещено или штрафуется, или в компании вводят какую-то систему наказания за курение», — рассказал специалист.

При этом с внутренней мотивацией нужно дополнительно работать.

«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, — какие ты проблемы решаешь, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — добавил собеседник RT.

По его словам, три-четыре месяца — самый тяжёлый период, когда люди бросают курить, многие срываются.

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