Специалист Возжова посоветовала не пить кофе перед выступлением

Специалист по коммуникациям Жанна Возжова выразила мнение, что перед выступлением на стоит пить кофе.

«Крепкий чёрный кофе «размывает» слизистую оболочку голосовых связок, за счёт чего они временно теряют свою эластичность. Вы можете почувствовать сухость и лёгкое першение», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, лучше отдать предпочтение тёплому зелёному чаю, банановому смузи, негазированной воде комнатной температуры с мёдом, а также соку граната — при отсутствии противопоказаний.

За день до выступления Возжова советует отказаться от тяжёлой жареной и жирной пищи.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, почему некоторым людям по утрам хочется кофе.