RT в Telegram
Подпишись

Специалист Возжова посоветовала не пить кофе перед выступлением

Короткая ссылка
Специалист по коммуникациям Жанна Возжова выразила мнение, что перед выступлением на стоит пить кофе.

«Крепкий чёрный кофе «размывает» слизистую оболочку голосовых связок, за счёт чего они временно теряют свою эластичность. Вы можете почувствовать сухость и лёгкое першение», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, лучше отдать предпочтение тёплому зелёному чаю, банановому смузи, негазированной воде комнатной температуры с мёдом, а также соку граната — при отсутствии противопоказаний.

За день до выступления Возжова советует отказаться от тяжёлой жареной и жирной пищи.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, почему некоторым людям по утрам хочется кофе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить