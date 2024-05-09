Специалист Возжова посоветовала не пить кофе перед выступлением
«Крепкий чёрный кофе «размывает» слизистую оболочку голосовых связок, за счёт чего они временно теряют свою эластичность. Вы можете почувствовать сухость и лёгкое першение», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила эксперт, лучше отдать предпочтение тёплому зелёному чаю, банановому смузи, негазированной воде комнатной температуры с мёдом, а также соку граната — при отсутствии противопоказаний.
За день до выступления Возжова советует отказаться от тяжёлой жареной и жирной пищи.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, почему некоторым людям по утрам хочется кофе.