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РИА Новости: командир ХАМАС погиб на востоке Ливана при авиаударе Израиля

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В результате авиаудара со стороны армии Израиля погиб командир движения ХАМАС.
РИА Новости: командир ХАМАС погиб на востоке Ливана при авиаударе Израиля
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

По информации агентства, удар был нанесён по автомобилю на трассе в районе Аль-Маснаа возле границы Ливана с Сирией. Вместе с командиром ХАМАС, отвечавшим за район Бекаа, погиб один из его сопровождавших.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль нанёс удар при помощи БПЛА по автомобилю боевиков «Аль-Гамаа аль-Исламия»* в районе КПП «Маснаа» на ливано-сирийской границе.

«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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