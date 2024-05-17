Шунин: если почувствую, что уступаю в конкуренции, задумаюсь о завершении карьеры

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда может задуматься о завершении карьеры.

«Пока есть силы, готов и хочу играть. Если буду чувствовать, что уступаю в конкуренции, то задумаюсь о завершении карьеры. Но хочется, чтобы конкуренция в первую очередь была честной», — приводит слова Шунина Sport24.

В текущем сезоне 37-летний вратарь провёл за команду 20 матчей, три из которых отстоял на ноль.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лунёв может перейти в «Динамо».