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Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
  • РИА Новости

Отмечается, что первый вице-премьер Денис Мантуров взял на себя общую координацию работы в области технологического развития, курирование социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

— Вице-премьер Голикова — Федеральное агентство по делам национальностей. Здравоохранение, государственная политика в сфере социального развития, занятости, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. Координация нацпроектов «Демография», «Здравоохранение» и «Культура»;

— вице-премьер Григоренко — цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика;

— вице-премьер Новак — электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс, экономический блок;

— вице-премьер Оверчук — координация госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве;

— вице-премьер Патрушев — государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;

— вице-премьер Савельев — транспортный блок;

— вице-премьер Трутнев — Дальний Восток и Арктика, деятельность Минвостокразвития;

— вице-премьер Хуснуллин — вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования, развитие новых регионов;

— вице-премьер Чернышенко — общее и среднее профессиональное образование, молодёжная политика, туризм, спорт и СМИ.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав руководства администрации президента.

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