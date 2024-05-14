Полный список назначений: Путин утвердил состав руководства администрации президента
Путин подписал указы о назначениях в администрации президента
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Своими указами глава государства назначил:
Вайно Антона Эдуардовича — руководителем администрации президента Российской Федерации;
Громова Алексея Алексеевича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Кириенко Сергея Владиленовича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Козака Дмитрия Николаевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Орешкина Максима Станиславовича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Островенко Владимира Евгеньевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;
Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарём президента Российской Федерации.
Дюмина Алексея Геннадьевича — помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности;
Мединского Владимира Ростиславовича — помощником президента Российской Федерации;
Миронова Дмитрия Юрьевича — помощником президента Российской Федерации;
Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации;
Ушакова Юрия Викторовича — помощником президента Российской Федерации;
Фурсенко Андрея Александровича — помощником президента Российской Федерации;
Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича — помощником президента Российской Федерации;
Брычёву Ларису Игоревну — помощником президента Российской Федерации, начальником Государственно-правового управления президента Российской Федерации;
Калимулина Дмитрия Рафаэльевича — помощником президента Российской Федерации, начальником Референтуры президента Российской Федерации;
Шалькова Дмитрия Владиславовича — помощником президента Российской Федерации, начальником Контрольного управления президента Российской Федерации;
Китаева Владислава Николаевича — руководителем протокола президента Российской Федерации;
Щёголева Игоря Олеговича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
Гуцана Александра Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
Устинова Владимира Васильевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе;
Чайку Юрия Яковлевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
Комарова Игоря Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
Якушева Владимира Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
Серышева Анатолия Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
Кобякова Антона Анатольевича — советником президента Российской Федерации;
Левитина Игоря Евгеньевича — советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И. Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта);
Фадеева Валерия Александровича — советником президента Российской Федерации;
Ямпольскую Елену Александровну — советником президента Российской Федерации;
Иванова Сергея Борисовича — специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
Муравьёва Артура Алексеевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации;
Минха Гарри Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации;
Коновалова Александра Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации;
Казаринова Михаила Анатольевича — заместителем руководителя протокола президента Российской Федерации;
Свиридова Юрия Константиновича — заместителем пресс-секретаря президента Российской Федерации.