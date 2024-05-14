Полный список назначений: Путин утвердил состав руководства администрации президента

Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрации президента. Главой АП остался Антон Вайно. Сергей Кириенко и Алексей Громов сохранили посты первых заместителей руководителя АП. На пост замглавы АП назначен Максим Орешкин, в прошлом занимавший посты министра экономического развития и помощника президента. В свою очередь, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев стали помощниками президента. Кроме того, советником президента стала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

© Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона Эдуардовича — руководителем администрации президента Российской Федерации; Громова Алексея Алексеевича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Кириенко Сергея Владиленовича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Козака Дмитрия Николаевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Орешкина Максима Станиславовича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Островенко Владимира Евгеньевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарём президента Российской Федерации. Дюмина Алексея Геннадьевича — помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Мединского Владимира Ростиславовича — помощником президента Российской Федерации; Миронова Дмитрия Юрьевича — помощником президента Российской Федерации; Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации; Ушакова Юрия Викторовича — помощником президента Российской Федерации; Фурсенко Андрея Александровича — помощником президента Российской Федерации; Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича — помощником президента Российской Федерации; Брычёву Ларису Игоревну — помощником президента Российской Федерации, начальником Государственно-правового управления президента Российской Федерации; Калимулина Дмитрия Рафаэльевича — помощником президента Российской Федерации, начальником Референтуры президента Российской Федерации; Шалькова Дмитрия Владиславовича — помощником президента Российской Федерации, начальником Контрольного управления президента Российской Федерации; Китаева Владислава Николаевича — руководителем протокола президента Российской Федерации; Щёголева Игоря Олеговича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Также по теме Песков: Путин встретится с новым кабмином после утверждения всех кандидатур Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первая встреча президента России Владимира Путина с новым кабмином будет... Гуцана Александра Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; Кобякова Антона Анатольевича — советником президента Российской Федерации; Левитина Игоря Евгеньевича — советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И. Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта); Фадеева Валерия Александровича — советником президента Российской Федерации; Ямпольскую Елену Александровну — советником президента Российской Федерации; Иванова Сергея Борисовича — специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта; Муравьёва Артура Алексеевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации; Минха Гарри Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации; Коновалова Александра Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации; Казаринова Михаила Анатольевича — заместителем руководителя протокола президента Российской Федерации; Свиридова Юрия Константиновича — заместителем пресс-секретаря президента Российской Федерации.