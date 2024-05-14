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Полный список назначений: Путин утвердил состав руководства администрации президента

Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

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Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрации президента. Главой АП остался Антон Вайно. Сергей Кириенко и Алексей Громов сохранили посты первых заместителей руководителя АП. На пост замглавы АП назначен Максим Орешкин, в прошлом занимавший посты министра экономического развития и помощника президента. В свою очередь, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев стали помощниками президента. Кроме того, советником президента стала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Полный список назначений: Путин утвердил состав руководства администрации президента
  • © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Своими указами глава государства назначил:

Вайно Антона Эдуардовича — руководителем администрации президента Российской Федерации;

Громова Алексея Алексеевича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Кириенко Сергея Владиленовича — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Козака Дмитрия Николаевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Орешкина Максима Станиславовича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Островенко Владимира Евгеньевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;

Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарём президента Российской Федерации.

Дюмина Алексея Геннадьевича — помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности;

    Мединского Владимира Ростиславовича — помощником президента Российской Федерации;

    Миронова Дмитрия Юрьевича — помощником президента Российской Федерации;

    Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации;

    Ушакова Юрия Викторовича — помощником президента Российской Федерации;

    Фурсенко Андрея Александровича — помощником президента Российской Федерации;

    Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича — помощником президента Российской Федерации;

    Брычёву Ларису Игоревну — помощником президента Российской Федерации, начальником Государственно-правового управления президента Российской Федерации;

    Калимулина Дмитрия Рафаэльевича — помощником президента Российской Федерации, начальником Референтуры президента Российской Федерации;

    Шалькова Дмитрия Владиславовича — помощником президента Российской Федерации, начальником Контрольного управления президента Российской Федерации;

    Китаева Владислава Николаевича — руководителем протокола президента Российской Федерации;

    Щёголева Игоря Олеговича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;

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    Устинова Владимира Васильевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе;

    Чайку Юрия Яковлевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;

    Комарова Игоря Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

    Якушева Владимира Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

    Серышева Анатолия Анатольевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

    Кобякова Антона Анатольевича — советником президента Российской Федерации;

    Левитина Игоря Евгеньевича — советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И. Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта);

    Фадеева Валерия Александровича — советником президента Российской Федерации;

    Ямпольскую Елену Александровну — советником президента Российской Федерации;

    Иванова Сергея Борисовича — специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;

    Муравьёва Артура Алексеевича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации;

    Минха Гарри Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации;

    Коновалова Александра Владимировича — полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации;

    Казаринова Михаила Анатольевича — заместителем руководителя протокола президента Российской Федерации;

    Свиридова Юрия Константиновича — заместителем пресс-секретаря президента Российской Федерации.

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