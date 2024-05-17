В Нидерландах одобрили передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена в независимый фонд

Лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Из-за российского владельца клуб испытывал проблемы с банковскими операциями.

Ещё в апреле был «Витесс» оштрафован на 18 очков за многократные нарушения требований лицензионных правил. В результате этого команда потеряла прописку в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов.

Валерий Ойф стал владельцем клуба в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Витесс» может прекратить существование.