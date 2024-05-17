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Психолог Волкова рассказала, как поддержать ребёнка перед экзаменами

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Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова рассказала, как поддержать ребёнка в преддверии экзаменов.
Психолог Волкова рассказала, как поддержать ребёнка перед экзаменами
  • РИА Новости

«Нужно постараться в предэкзаменационный период освободить ребёнка от рутины домашних дел. Обсуждайте с ним его успехи, трудности, переживания, возможные тревоги относительно будущего», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно обговорить с ребёнком все возможные сценарии и предупредить, что наказания за плохой результат не будет.

«Представьте, сколько испытаний впереди у вашего ребёнка: сессии в университете, поиск работы, получение водительского удостоверения... С этой точки зрения гораздо важнее научить его справляться с трудностями, преодолевать их с высоко поднятой головой», — отметила Волкова.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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