Психолог Волкова рассказала, как поддержать ребёнка перед экзаменами

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова рассказала, как поддержать ребёнка в преддверии экзаменов.

«Нужно постараться в предэкзаменационный период освободить ребёнка от рутины домашних дел. Обсуждайте с ним его успехи, трудности, переживания, возможные тревоги относительно будущего», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно обговорить с ребёнком все возможные сценарии и предупредить, что наказания за плохой результат не будет.

«Представьте, сколько испытаний впереди у вашего ребёнка: сессии в университете, поиск работы, получение водительского удостоверения... С этой точки зрения гораздо важнее научить его справляться с трудностями, преодолевать их с высоко поднятой головой», — отметила Волкова.

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