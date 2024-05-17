Министр спорта Татарстана: Игры БРИКС — наше наследие для мирового спорта

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

«Мы хотим увидеть настоящий праздник спорта. Значит, нужно, чтобы все поставленные перед нами задачи были выполнены на эталонном уровне. Потому что Казань сейчас должна стать тем самым образцом, на который будут смотреть организаторы будущих Игр БРИКС. Это наше наследие для мирового спорта», — приводит слова Леонова «Спорт-Экспресс».

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В Оргкомитете заявляют, что получили заявки на участие из 100 стран.

Ранее Путин заявил, что Россия ждёт китайских атлетов на Играх БРИКС.