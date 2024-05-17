Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»

Школьник Всеволод Васильев из посёлка Переславское Калининградской области стал одним из лауреатов инициативы «Горячее сердце».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ФГБУК «Музей Победы».

В шесть лет Васильев стал инвалидом по слуху. За несколько лет он преодолел сложности со здоровьем и добился успеха в школе и на олимпиадах. Мальчик научился программировать на языке Python, стал победителем в школьной олимпиаде по астрономии, а также шесть раз становился призёром первенства и чемпионата России по спорту для глухих.

Васильев — кандидат в мастера спорта по карате.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в Музее Победы на Поклонной горе.