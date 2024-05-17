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Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»

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Школьник Всеволод Васильев из посёлка Переславское Калининградской области стал одним из лауреатов инициативы «Горячее сердце».
Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ФГБУК «Музей Победы».

В шесть лет Васильев стал инвалидом по слуху. За несколько лет он преодолел сложности со здоровьем и добился успеха в школе и на олимпиадах. Мальчик научился программировать на языке Python, стал победителем в школьной олимпиаде по астрономии, а также шесть раз становился призёром первенства и чемпионата России по спорту для глухих.

Васильев — кандидат в мастера спорта по карате.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в Музее Победы на Поклонной горе.

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