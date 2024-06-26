Глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите

Приглашения Украине вступить в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО не будет, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Об этом он сказал в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Кэмерон заявил, что приглашения не будет, так как США его не поддержат.

По его словам, он предложил Владимиру Зеленскому высказать самые правильные слова о поддержке альянсом Украины и при этом сказал, что не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом.

Между тем министр сообщил, что поддерживает потенциальное членство Киева в альянсе.

Саммит НАТО пройдёт 9—11 июля в Вашингтоне.

Ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украину не пригласят на саммит НАТО, но для неё выстроят «институционный мост» к этой цели.