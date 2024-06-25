В Белом доме заявили, что Украину не позовут на саммит НАТО

Украину не пригласят на саммит НАТО, но для неё выстроят «институционный мост» к этой цели, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

«На саммите Украина не получит приглашения... Что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идёт о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карпентера, смысл в том, чтобы Киев был готов к функционированию в составе альянса, как только все его члены созреют для того, чтобы пригласить Украину.

Ранее в The Spectator заявили, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО.

Также в CNN сообщали, что США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО.