В Белом доме заявили, что Украину не позовут на саммит НАТО
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«На саммите Украина не получит приглашения... Что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идёт о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», — цитирует его РИА Новости.
По словам Карпентера, смысл в том, чтобы Киев был готов к функционированию в составе альянса, как только все его члены созреют для того, чтобы пригласить Украину.
Ранее в The Spectator заявили, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО.
Также в CNN сообщали, что США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО.