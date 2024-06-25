RT в Telegram
Подпишись

В Белом доме заявили, что Украину не позовут на саммит НАТО

Короткая ссылка
Украину не пригласят на саммит НАТО, но для неё выстроят «институционный мост» к этой цели, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
В Белом доме заявили, что Украину не позовут на саммит НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«На саммите Украина не получит приглашения... Что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идёт о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карпентера, смысл в том, чтобы Киев был готов к функционированию в составе альянса, как только все его члены созреют для того, чтобы пригласить Украину.

Ранее в The Spectator заявили, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО.

Также в CNN сообщали, что США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить