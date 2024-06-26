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РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные рации

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Отправленный судом под стражу генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что осуществлял в рамках государственного контракта поставки зарубежных раций вместо российских.
РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные рации
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом РИА Новости рассказал источник.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказал собеседник.

Согласно формальным формулировкам, следствие обвиняет Мусина в том, что он обманом похитил финансовые средства, выделенные Министерством внутренних дел для выполнения гособоронзаказа.

Ранее суд в Москве арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина до 17 августа по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа.

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