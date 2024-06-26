РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные рации
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Об этом РИА Новости рассказал источник.
«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказал собеседник.
Согласно формальным формулировкам, следствие обвиняет Мусина в том, что он обманом похитил финансовые средства, выделенные Министерством внутренних дел для выполнения гособоронзаказа.
Ранее суд в Москве арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина до 17 августа по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа.