РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные рации

Отправленный судом под стражу генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что осуществлял в рамках государственного контракта поставки зарубежных раций вместо российских.

Об этом РИА Новости рассказал источник.

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказал собеседник.

Согласно формальным формулировкам, следствие обвиняет Мусина в том, что он обманом похитил финансовые средства, выделенные Министерством внутренних дел для выполнения гособоронзаказа.

Ранее суд в Москве арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина до 17 августа по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа.