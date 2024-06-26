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Синоптик Позднякова: в Москву возвращается жаркое лето

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Полина Полетаева
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Позднякова: в Москву возвращается жаркое лето
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey

По словам синоптика, во второй половине недели погода будет улучшаться.

«Сейчас ещё атмосфера неустойчивая, мы находимся под влиянием атмосферного фронта. Он слабо выражен, тем не менее местами проявляет себя небольшими кратковременными дождями. В последующие дни погода будет улучшаться. Мы считаем, что в четверг погода без существенных осадков, а в последующие дни, с пятницы по воскресенье, погода с переменной облачностью уже без осадков», — рассказала Позднякова.

Согласно прогнозу, ночи в столице станут теплее и к воскресенью минимальная температура достигнет отметки +16...+18 °С, а по области до +13...+17 °С.

«Дневная температура тоже начнёт повышаться. Завтра +23...+25 °С, в пятницу максимальная +25...+27 °С. Суббота практически такая же, а в воскресенье +27...+29 °С. Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму. И может быть, уже в последний день месяца даже превысит климатическую норму. То есть жаркое лето в столичный регион возвращается», — заключила собеседница RT.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что до конца месяца в Москве ожидается хорошая погода на уровне нормы

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