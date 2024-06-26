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В Москве осуждены директор и главврач клиники за организацию незаконной миграции

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В Москве осуждены директор и главврач медклиники и их сообщница за организацию незаконной миграции.
В Москве осуждены директор и главврач клиники за организацию незаконной миграции
  • Gettyimages.ru
  • © Photopa1

Об этом информирует «МВД Медиа».

Отмечается, что подельники за 10—40 тыс. рублей готовили иностранцам подложные приглашения на прохождение медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям.

Так, с помощью криминальных услуг фигурантов в Россию нелегально въехали более 150 иностранцев.

13 июня в Подмосковье пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию граждан Украины.

Российское правительство приняло решение поддержать инициативу о конфискации имущества, полученного в результате действий, связанных с организацией незаконной миграции в Россию.

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