В Москве осуждены директор и главврач клиники за организацию незаконной миграции
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Об этом информирует «МВД Медиа».
Отмечается, что подельники за 10—40 тыс. рублей готовили иностранцам подложные приглашения на прохождение медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям.
Так, с помощью криминальных услуг фигурантов в Россию нелегально въехали более 150 иностранцев.
13 июня в Подмосковье пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию граждан Украины.
Российское правительство приняло решение поддержать инициативу о конфискации имущества, полученного в результате действий, связанных с организацией незаконной миграции в Россию.