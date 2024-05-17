Кабмин России ввёл временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 20 мая по 20 ноября.

Об этом говорится в Telegram кабмина.

Уточняется, что в рамках вводимых ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.

Запрет относится также к соответствующему лому электротехнических и электронных изделий.

«Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», — указали в правительстве.

Ранее в России был введён временный запрет на экспорт сахара.