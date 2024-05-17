Кабмин России ввёл временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram кабмина.
Уточняется, что в рамках вводимых ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.
Запрет относится также к соответствующему лому электротехнических и электронных изделий.
«Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», — указали в правительстве.
Ранее в России был введён временный запрет на экспорт сахара.