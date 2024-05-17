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Дрозд — о плане Фьюри на поединок с Усиком: попытается «рубить деревья» налево и направо»

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о плане британца Тайсона Фьюри на бой с украинцем Александром Усиком.
Дрозд — о плане Фьюри на поединок с Усиком: попытается «рубить деревья» налево и направо»
  • Gettyimages.ru

«Тайсон — действительно очень большой парень. Это в хорошем смысле неуправляемая гора. Сгусток энергии. Конечно, справиться с таким гигантом украинцу будет непросто. Плюс обратите внимание на «рычаги» Цыганского короля. У него руки на треть длиннее, чем у Саши. Поэтому упор будет сделан скорее не на скорость, а на выносливость и силу. Фьюри пойдёт вперёд как лесоруб и попытается «рубить деревья» налево и направо», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT. 

Ранее Дрозд призвал британца Тайсона Фьюри чаще бить Усика по корпусу в предстоящем бою.

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