Дрозд — о плане Фьюри на поединок с Усиком: попытается «рубить деревья» налево и направо»

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о плане британца Тайсона Фьюри на бой с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон — действительно очень большой парень. Это в хорошем смысле неуправляемая гора. Сгусток энергии. Конечно, справиться с таким гигантом украинцу будет непросто. Плюс обратите внимание на «рычаги» Цыганского короля. У него руки на треть длиннее, чем у Саши. Поэтому упор будет сделан скорее не на скорость, а на выносливость и силу. Фьюри пойдёт вперёд как лесоруб и попытается «рубить деревья» налево и направо», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее Дрозд призвал британца Тайсона Фьюри чаще бить Усика по корпусу в предстоящем бою.